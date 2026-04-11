El documental 'Nika, el calderón tropical' finaliza su gira mundial con un 'lleno' en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR KINEMA PRODUCCIONES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Nika, el calderón tropical' ha finalizado su gira mundial con un 'lleno' de público en la proyección que tuvo lugar este viernes en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado Kinema Producciones, que agrega que la pieza, además de ser seleccionada como el corto protagonista del International Ocean Film Tour, ha sido reconocido en 27 certámenes internacionales.

De igual modo, ha sido galardonado con la Barandilla de Oro del CimaSub en España y finalista entre los seleccionados de los Premios Fugaz, organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).

El cortometraje, dirigido por José Hernández y Felipe Ravina Olivares, y distribuido por Kinema Producciones, lanza un mensaje sobre la sobrexplotación que sufre el archipiélago.

Con todo, el objetivo ha sido el de mover conciencias e impulsar el cambio hacia un desarrollo sostenible real, con un futuro en el que la convivencia con la naturaleza permita seguir disfrutando de Canarias en su estado salvaje y natural.

'NIKA, EL CALDERÓN TROPICAL'

Nika es la protagonista de esta historia, un calderón tropical de la población que vive en la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, en Tenerife.

En este sentido, el animal establece una inusual relación con Felipe Ravina, a través de la cual el espectador se podrá adentrar en los peligros a los que se enfrenta la población de calderones tropicales más importante del mundo, que se encuentra en esta zona de la isla.

Finalmente, la pieza reflexiona sobre los riesgos a los que el ser humano ha sometido a los calderones tropicales, como resultado de la sobreexplotación a la que está sometida Tenerife y la manera insostenible en la que se ha gestionado la isla en las últimas décadas.