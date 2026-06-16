El documento firmado por León XIV que da fe de su visita a La Laguna, bajo custodia del Archivo Municipal

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, en el documento que da fe de la visita del Papa al municipio - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

El Ayuntamiento obsequió al Papa con una copia del documento que otorgaba el escudo de armas y la llave de la Ciudad Patrimonio

LA LAGUNA (TENERIFE), 16 (EUROPA PRESS)

El papa León XIV firmó el pasado viernes un documento que da fe de su visita a La Laguna y que será custodiado en el Archivo Municipal, el más importante de Canarias desde el punto de vista de la archivística civil.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha recibido este martes el documento de manos del obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y el original pasará a formar parte del valioso legado documental que conserva el Archivo, que reúne fondos fundamentales en la historia de la isla y de la ciudad, como el manuscrito original de 1510 en el que la reina Juana de Castilla, 'Juana, la Loca', otorgó de su puño y letra el escudo de armas a la ciudad.

La intención del consistorio es realizar una copia facsímil de la lámina firmada por el Papa para facilitar su difusión, recoge una nota del Ayuntamiento.

"Tenemos que agradecer al Papa la cercanía y la cordialidad que ha demostrado en su histórica visita a San Cristóbal de La Laguna, y su mensaje en defensa de la dignidad humana", ha expresado Luis Yeray Gutiérrez.

En esa línea, ha agradecido que "tuviera a bien firmar este documento que viene a enriquecer los valiosos fondos del Archivo Municipal".

Ahora, ha comentado, "puede parecer un gesto menor, al lado de la enorme cantidad de fotografías, vídeos y periódicos que han registrado su presencia en La Laguna, pero la historia demuestra que en el futuro este escrito será estudiado como un documento de valor excepcional".

Por su parte, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, manifestó la "gran alegría de que el papa León XIV haya visitado la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, haya recorrido estas calles pudiendo comprobar ese cariño lagunero".

Hoy, indicó, "entregamos este texto firmado por él, en lo que supone una página más para la gran historia de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad y es un orgullo haber podido estar presente en ese momento tan importante".

El Papa firmó el documento durante visita al Palacio de Salazar, sede del Obispado de Tenerife, tras concluir el acto de la plaza del Cristo y recorrer en vehículo las calles Viana y San Agustín.

Tras dirigirse a la ciudadanía desde el balcón de la sede episcopal, León XIV mantuvo un breve encuentro privado con el obispo de Tenerife, momento en que estampó su rúbrica sobre la lámina.

El texto del documento es el siguiente: "Su Santidad el Papa León XIV visitó San Cristóbal de La Laguna el 12 de junio de 2026, final de su viaje apostólico a España. Las Islas Canarias recibieron al Santo Padre por primera vez en la Historia, y esta ciudad, edificada sin murallas, modelo para las ciudades coloniales de las Américas, y reconocida por ello como Patrimonio de la Humanidad, recogió su mensaje en defensa de la dignidad de todos los seres humanos, de acogida e integración a quienes emigran, y de la paz como aspiración política y exigencia moral, valores en los que Santa Cristóbal de La Laguna se reconoce y alienta desde su fundación".

OBSEQUIOS

La iniciativa de hacerle llegar al Papa este documento partió del técnico municipal Jesús Gil García, con el respaldo del director del Archivo Municipal, Daniel Melián, dependiente de la Concejalía de Presidencia, a cuyo frente se encuentra la concejal Carla Cabrera.

El artista cordobés José Carlos Rubio Valverde fue el encargado de realizar la ilustración y la transcripción del texto a mano y el responsable del Centro de Restauración de Documento Gráfico del Ayuntamiento de La Laguna, Rafael Martín Cantos, supervisó el estado del documento para la firma por el Papa.

A través del Obispado de Tenerife, el alcalde de La Laguna también hizo llegar a León XIV dos regalos de la corporación municipal en recuerdo de la visita, una copia facsímil del documento de la reina Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos, por el que otorgaba el escudo de armas a la ciudad, en aquel momento capital de la isla de Tenerife y la llave de la Ciudad Patrimonio, una obra de plata única que conjuga el homenaje a la tradición barroca de la platería de estilo lagunero con una reinterpretación de la rosa de los vientos.

En la carta que acompaña a estos objetos el regidor municipal recuerda que "aunque San Cristóbal de La Laguna fue la primera ciudad colonial española no fortificada, y por ello fue reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, esta llave simboliza el carácter de ciudad universal, hospitalaria y abierta al mundo", y traslada al Papa "el profundo agradecimiento de toda la sociedad lagunera" por su visita y su "esperanzador mensaje en defensa de la dignidad humana".