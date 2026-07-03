Domingo López Torres y Lola Suárez, propuestos para el 'Día de las Letras Canarias' y el 'Día de las Escritoras'

Domingo López Torres y Lola Suárez - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias elevará a Consejo de Gobierno la propuesta de Domingo López Torres (1907-1937) como figura protagonista del 'Día de las Letras Canarias 2027' y de Lola Suárez (1956) para el 'Día de las Escritoras'.

Sus nombres han sido seleccionados por una comisión de expertos formada por Víctor Álamo de la Rosa, Isabel García Bolta, Eduardo García Rojas, Humberto Hernández, Marcos Hormiga Santana, Alicia Llarena González, Beatriz Morales Fernández, José Antonio Ramos Arteaga, Katya Vázquez Schröder.

Durante la reunión, auspiciada por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, y por el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpiérrez, se han analizado y debatido las diferentes propuestas enviadas por instituciones culturales y científicas durante los últimos meses.

Tras el encuentro, la consejera Migdalia Machín ha puesto en valor el trabajo del comité evaluador destacando que "la designación de Domingo López Torres y Lola Suárez responde al criterio de una comisión de expertos, una forma de proceder impulsada durante esta legislatura para que estos reconocimientos descansen en el conocimiento, el estudio y una valoración rigurosa de las trayectorias literarias".

En este sentido, también ha añadido que "el 'Día de las Letras Canarias' y el 'Día de las Escritoras' refuerzan el prestigio de unos homenajes que distinguen a quienes han contribuido de manera decisiva al patrimonio cultural de las islas".

Sobre las figuras elegidas, la consejera ha subrayado que "Domingo López Torres abrió nuevos caminos para la poesía canaria desde la vanguardia y el surrealismo mientras que Lola Suárez ha dedicado buena parte de su trayectoria a la literatura infantil y juvenil, acercando la lectura a generaciones de jóvenes desde una obra de gran calidad".

Por su parte, el viceconsejero Horacio Umpiérrez, presente también durante la deliberación, ha señalado que ambas efemérides tienen como objetivo "la reivindicación del papel de las escritoras dentro de la literatura canaria y la necesidad de promover y difundir a autores que han sido básicos en ciertos movimientos".

UN ACIERTO

Además, ha valorado la elección del poeta tinerfeño, destacando que "a lo largo de los más de quinientos años de literatura canaria, se trata de un acierto haber apostado por un autor como Domingo López Torres".

Domingo López Torres (1907-1937) fue un destacado poeta y ensayista, además de figura clave del surrealismo y de las vanguardias literarias de Canarias.

Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la mítica revista 'Gaceta de Arte', con la que destacó por su capacidad para entrelazar la creación literaria con un profundo compromiso político.

Entre sus obras más destacadas se encuentra 'Diario de un sol de verano' (1929) o el poemario ilustrado 'Lo imprevisto' (1936), que cobra especial significado porque lo elaboró mientras se encontraba encarcelado Fyfess a causa de su convicción política, justo cuando estalló la Guerra Civil.

Su vida fue trágicamente truncada en 1937 cuando, víctima de la represión, fue arrojado al mar en 1937.

Por su parte, Lola Suárez es una de las voces más representativas y consolidadas de la literatura infantil y juvenil en el archipiélago.

Nacida en Arrecife (Lanzarote) en 1956, ha dedicado gran parte de su vida profesional al fomento de la lectura desde su excelente labor como maestra.

En su obra, las islas, su historia y su cultura cobran especial protagonismo, fundamentalmente en títulos de éxito como 'Cleta y Domitila', 'Maresía' o 'El misterio del collar'.

Con sus libros ha sabido conectar con generaciones de jóvenes lectores, de modo que su elección supone un merecido reconocimiento a su indudable calidad literaria y a su papel como transmisora de la identidad canaria.