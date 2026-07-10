Domínguez apela a abordar el absentismo laboral en las islas "sin señalar y sin buscar culpables, sino soluciones"

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, ha trasladado este viernes la "preocupación" del Ejecutivo por el "gravísimo problema" del absentismo laboral en Canarias, por lo que adelanta que el se trabajará por reducir su afección en las islas "sin señalar y sin buscar culpables, sino soluciones".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios durante una visita a las obras de rehabilitación de la Casona de La Gorvorana, en Los Realejos, en Tenerife.

Domínguez ha recordado que el absentismo laboral es un "gravísimo problema" que hoy provoca "menos productividad e incrementa los costes", por lo que "no afecta exclusivamente al sector empresarial, sino también al bolsillo de los canarios".

Ha transmitido la "preocupación" del Ejecutivo regional por abordar este asunto en las islas, donde existirían los mayores índices de afección de todo el territorio nacional, a través de la Mesa de la Productividad, con la participación de las universidades públicas canarias, los sindicatos y las patronales.

El Ejecutivo canario busca conjugar, asimismo, acciones que permitan reducir el absentismo laboral en las islas. "Estamos preocupados por trabajar en ello, sin señalar a nadie. No buscamos culpables, sino soluciones", ha añadido Domínguez.