Domínguez avisa del voto "en contra" del PP a una tasa por pernoctación en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las islas, ha advertido este jueves de que su partido votará "en contra" de cualquier iniciativa que implique fijar una tasa por pernoctación en Tenerife, propuesta que va a debatir este fin de semana Coalición Canaria (CC) en su congreso insular.

"No nos van a encontrar", ha señalado en una entrevista concedida a 'SER Las Palmas' y recogida por Europa Press en la que ha dejado claro que no caben excepciones, y los canarios que tengan que dormir en otra isla por razones médicas o laborales, tendrían que abonar la tasa.

"Si alguien tuviese alguna propuesta legal, real, sin demagogia, que pudiésemos plantear una tasa, que no es una tasa, pero un impuesto, en donde queden exentos los canarios, que nos lo haga llegar. Pero hasta hoy ni Baleares, ni Cataluña, ni París, ni ninguna comunidad autónoma ni país que tenga aplicada esta norma ha exceptuado lo suyo", ha indicado.

Domínguez ha dicho que "los canarios van a estar defendidos por el Partido Popular" y rechazará cualquier impuesto que se fije por "dormir en un hotel".

"Si no pueden quedar exentos los de aquí, el Partido Popular no va a estar al lado", ha agregado, al tiempo que ha desmentido las afirmaciones de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en las que defiende que puede haber excepciones en la norma. "No es verdad", ha destacado.

En cambio sí se ha mostrado partidario de apoyar tasas por el acceso a espacios naturales protegidos, como la que ha avanzado el Cabildo de Tenerife por acceder a pie al pico del Teide, "porque para subir al Parque Nacional del Teide solo pagarán quienes nos visitan, no quienes aquí viven".