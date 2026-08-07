Domínguez celebra la "fortaleza" de la economía en las islas, que crece un 2,85% en el segundo trimestre

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, ha celebrado este viernes la "fortaleza" del modelo económico en las islas, cuya economía cerró el segundo trimestre de 2026 con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,85% en términos interanuales, una vez corregidos los efectos estacional y calendario, según los datos publicados hoy por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Este registro situaría a Canarias por encima de la media española, que anotó un avance del 2,7%, manteniendo así la tendencia de los últimos trimestres de crecimiento superior al del conjunto del Estado, según ha informado la Consejería de Economía en una nota de prensa.

En comparación con el trimestre anterior, el PIB real de las islas avanzó un 0,9%, frente al 0,7% registrado por España, lo que reflejaría una dinámica económica "sólida" en el Archipiélago, aunque con señales de moderación respecto al primer trimestre del año, cuando el crecimiento anual alcanzó el 3,1%.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha señalado que estos datos que confirman "la fortaleza de nuestro modelo económico y la eficacia de las políticas activas de apoyo al tejido productivo, al empleo y al emprendimiento".

"Pese a un entorno internacional marcado por la incertidumbre y la moderación del crecimiento global, la economía canaria demuestra resiliencia y capacidad de adaptación, con todos sus sectores en positivo y un mercado laboral que sigue batiendo récords de afiliación y reducción del desempleo", ha señalado.

En relación con otras comunidades, Andalucía lidera el crecimiento con un 3,1% anual, seguida de Cataluña con un 3,0%, mientras que País Vasco y Navarra registraron avances del 2,1% y 2,0%, respectivamente. Por ramas de actividad, se muestra que todos los sectores económicos anotaron crecimientos interanuales, aunque con una clara tendencia a la moderación respecto al trimestre anterior.

SECTORES

El sector Servicios, que representa la mayor parte del tejido económico canario, moderó su ritmo de expansión hasta el 3,2% anual, dos décimas menos que el 3,4% del trimestre anterior.

La Construcción, que había liderado el crecimiento en el primer trimestre con un 5,7%, registró una desaceleración más pronunciada hasta el 3,9%, aunque sigue siendo el sector con mayor dinamismo. La Industria anotó un incremento del 1,7%, frenando el 2,3% previo, mientras que el Sector Primario cerró el trimestre con una tasa del 1,2% anual, frente al 1,4% registrado tres meses antes.

Además, el mercado laboral reflejó el "buen funcionamiento" de la economía canaria. A julio de 2026, el paro registrado fue de 144.168 personas, el mes con menos paro desde julio de 2007, aun cuando la población en edad de trabajar ha crecido de manera notable estos años. La tasa de paro en el segundo trimestre de 2026 descendió hasta el 11,6%, la menor en los segundos trimestres desde 2007.

En afiliación total, Canarias registró 961.638 personas a julio de 2026, un incremento anual del 2,9% y el mayor número de afiliados en cualquier mes de julio. Ha destacado la afiliación de autónomos hasta alcanzar las 148.107 personas, la más alta hasta la fecha en las islas.