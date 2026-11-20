Archivo - Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias - PP - Archivo

El líder de los populares en las islas acompaña al candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en una visita a La Restinga, tras la reciente crisis migratoria padecida por El Hierro

VALVERDE (EL HIERRO), 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente canario y presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha defendido este viernes en El Hierro una migración "regular y ordenada" en España frente a la "sufrida" por la isla de El Hierro recientemente, donde ha habido una crisis en la llegada de migración irregular que, "desde hace mucho", "ha trastocado" formas de vida, "ha obligado a cerrar negocios" e incluso ha obligado a tomar decisiones no deseadas, "como la de irse".

Así lo ha señalado este viernes en declaraciones a los medios ante la visita del líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a la isla. El popular, de paso por Canarias con motivo de la campaña electoral, ha pasado por El Hierro para reafirmar "el compromiso" de la formación con la isla.

"Teníamos que anunciar que venía el presidente Feijóo a la isla del Hierro, a La Restinga, para que tomaran acción de una vez por todas y que aquí (en el muelle de La Restinga) pareciese que todo circula bajo la normalidad. Pero no es así", ha señalado el líder del PP canario junto a Alberto Núñez Feijóo en La Restinga.

Ha recordado, asimismo, cómo en los últimos tiempos los vecinos de La Restinga han tenido que ver cómo "llegaban cayucos y pateras, con cadáveres, niños, niñas y personas adultas", reflejando un "drama humanitario" que resulta tanto "para quienes llegan a las costas canarias como para quienes residen en las islas".

Domínguez ha recalcado, asimismo, el "compromiso" del PP con los lugares "donde hay problemas", con los rincones del país "en donde se necesita" a la formación. "Hacer política es esto, es afrontar de frente los problemas de la ciudadanía y mostrar con absoluta transparencia cuáles son las acciones que pretendemos llevar a cabo y qué queremos. Y lo que queremos es que no lleguen más inmigrantes irregulares", ha señalado el popular.

El también vicepresidente regional ha recordado que él mismo es "hijo de la inmigración", en referencia a que nació en Caracas (Venezuela). "Yo vi cómo ese país le dio un futuro a mis padres y a quien les habla. Por lo tanto, no puedo estar en contra de la inmigración, pero que sea regular, ordenada".

"Defiendo la inmigración que venga a trabajar, que se venga a integrar, no a esas pobres personas que mueren en el mar y que parece que a nadie le importan. Se hunden pateras, arrojan por la borda a niños, y a nadie le importa", ha continuado el líder de los populares en las islas, que ha agradecido a los vecinos de El Pinar, más concretamente al núcleo costero de La Restinga, por "la paciencia" mantenida ante la crisis migratoria reciente.

"Soy de Canarias, vivo aquí, y no le hubiese pedido al presidente Feijóo que estuviera con nosotros si él, hoy, aquí, no mostrase un compromiso real con Canarias, con La Restinga. Hoy estamos aquí, precisamente para eso, para comprometernos con ustedes de manera fehaciente", ha señalado Domínguez.