Domínguez dice que es "falso" que el PP haya fijado las candidaturas al Cabildo grancanario y Ayuntamiento de Santa Cruz

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente regional, Manuel Domínguez (PP), ha desmentido este jueves que su formación haya fijado a sus candidatos a las elecciones generales de 2027 en el Cabildo grancanario y el Ayuntamiento de Santa Cruz ante informaciones remitidas a los medios sobre los perfiles de Onalia Bueno y Carmen Pérez, respectivamente.

"Es falso que la Dirección Nacional del partido, a quien le corresponde tomar esa decisión, se haya pronunciado en este momento sobre quién va a ser el candidato o la candidata, tanto al Cabildo de Gran Canaria como a la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife", ha señalado ante los medios durante su visita a 'Gastrocanarias'.

Si bien el presidente del Partido Popular en Canarias no ha señalado que los medios "se hayan inventado la noticia", ha considerado que la información respondería a algún miembro del PP que "quiera colocarse en la situación de ser el que más noticias o más comunicación tiene y envíe mensajes que luego llevan a confusión".

"Soy el presidente del partido en Canarias y, en este momento, no hemos adoptado ninguna decisión de quiénes van a ser los candidatos y las candidatas en los municipios, que ya me gustaría haberlo hecho, porque yo soy de los que opina que los candidatos tienen que tener tiempo, tienen que salir a la opinión pública, tienen que mostrar a la ciudadanía qué ofertan y quiénes son", ha señalado.

Con respecto a la candidatura de Onalia Bueno a la presidencia del Cabildo, ha desmentido que "vaya a encabezar algunas listas", si bien desconoce en qué "nivel" puedan estar las negociaciones que la formación mantiene con ella. "El presidente insular del partido tiene todo mi respaldo para los acuerdos a los que pueda llegar y con ello llevar a cabo una presentación de candidaturas lo más óptimas posibles".