Domínguez dice que hay "cero crispación" en el Gobierno canario aunque admite que no se fía de los acuerdos con Sánchez

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

El vicepresidente canario reivindica que el Ejecutivo tiene "una sola voz" pero certifica que Matilde Asián (PP) no acudirá al CPFF

LA LAGUNA (TENERIFE), 1 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho este martes que hay "cero crispación" en el seno del Ejecutivo a raíz del acuerdo alcanzando con el Gobierno central sobre la financiación autonómica y el 'Decreto Canarias' si bien ha aclarado que el PP canario no se fía del presidente, Pedro Sánchez.

"Somos responsables, creemos en la palabra, creemos en los compromisos y ya nos han fallado en muchas ocasiones desde el Gobierno de España, Canarias no está para que nos tomen el pelo", ha comentado a los medios de comunicación tras presentar el 'Plan Renove' de electrodomésticos.

Domínguez ha defendido la "cohesión" del Gobierno regional y ha insistido en que no hay "ningún tipo de cohesión interna", hasta el punto de que avala las negociaciones emprendidas por el presidente, Fernando Clavijo.

"Vamos a apoyar al presidente del Gobierno de Canarias para que se lleven a cabo las negociaciones que sean necesarias, deseando equivocarnos, ¿y cómo?, pues que no nos mienta el Gobierno de España una vez más", ha destacado.

En esa línea ha comentado que el Gobierno de España ya tienen "acostumbrados" a los canarios "a comprometerse a cosas que luego no cumple", caso de La Palma, lo que ha obligado al Ejecutivo canario a habilitar los 100 millones anuales que le correspondía al Estado.

Además, ha comentado que es una "sorpresa" que finalmente el 'Decreto Canarias' no vaya a ser abordado en su totalidad ya que en su momento, el PSOE se ausentó de las negociaciones.

Sobre el apoyo al nuevo sistema de financiación autonómica ha confirmado que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), no representará al Ejecutivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque "no está" --vacaciones-- si bien ha remarcado que igualmente no estaría presente.

"HA ABANDONADO A CANARIAS"

"Mientras yo sea presidente del Partido Popular en Canarias, las negociaciones con el Gobierno de España no las vamos a llevar el Partido Popular o miembros del Partido Popular, porque no nos fiamos de un Gobierno como el de Pedro Sánchez. Ha abandonado Canarias, nos ha mentido en múltiples ocasiones, hemos visto mil ejemplos de lo que ha sucedido y, por lo tanto, ahí no nos van a encontrar", ha indicado.

No obstante, ha dejado claro su "respaldo" personal y de su partido a Fernando Clavijo para comandar las negociaciones.

"Yo no voy a vivir explicándome constantemente de quién soy, de ni quién es el Partido Popular, ni lo que ha hecho el Partido Popular en Canarias por esta tierra", ha señalado, poniendo como ejemplo su posición con la gestión de la inmigración pues ha habido una "demostración" de "colocar a Canarias y a los canarios en primer lugar, antes que cualquier otra cosa".

El vicepresidente ha insistido en que el Gobierno de Canarias "es uno, conformado por varios partidos políticos" y con una "sola voz", más allá de que los partidos políticos tengan sus opiniones.

"Esto no es ponernos una máscara ni una careta, somos transparentes. No hay ficción, al contrario, hay cohesión en el Gobierno para disgustos y desgracias de algunos".