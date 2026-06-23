Domínguez espera dimisiones ante la "basura" que hay en el PSOE tras la sentencia de Ábalos

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en una comparecencia en el Parlamento de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha dicho este martes que esperaba que muchos dirigentes del PSOE abandonaran el partido tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exsecretario de Organización y exministro de Transportes a 24 años de cárcel por una trama corrupta vinculada a la compra de material sanitario.

"Yo pensé, porque en esa bancada hay gente seria, en esa bancada hay gente responsable, que hoy alguno diría me voy para mi casa hasta que la basura que está instaurada en mi partido se acabe", ha espetado a la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, a quien ha afeado que defendiera "a capa y espada" la gestión de Ábalos.

Ha dicho también que el Gobierno de Canarias cumple las leyes, no como el Gobierno central, que 'no hizo caso' al Supremo con la derivación de menores migrantes solicitantes de asilo.

En ese sentido ha defendido que "nunca antes" en Canarias se ha invertido tanto en la educación pública, con más recursos para los alumnos NEAE, y desarrollo de la educación gratuita de cero a tres años tras el "déficit" que dejó el 'Pacto de las Flores'.

Además ha negado que el Gobierno haya dejado de ejecutar 3.400 millones en los primeros tres años de legislatura, como han denunciado los socialistas, y si al anterior Gobierno "le sobró más", se ha preguntado "por qué" no dedicaron más dinero a la educación.

Fierro ha criticado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya dicho que es una "perreta" que la oposición quiere que se invierta un 5% del PIB en la educación pública, tal y como exige la ley canaria de educación, en un momento en el que "da pena" la gestión, pues en 2025 solo se invirtieron "60 de 170 millones".

Ha indicado que las familias han salido a las calles para protestar y con 3.400 millones sin ejecutar en esta legislatura por lo que entiende que el problema no va de recursos sino de "capacidad de gestión".

En ese sentido ha comentado que se ha habilitado un gasto plurianual para contratar a auxiliares educativos que incluye una mejora retributiva pero ahonda en un "modelo privatizador", del que su partido está "en contra", y ha reclamado "dignidad" para quienes "sostienen" los servicios públicos.

"Estamos hablando, en este caso, de personas con contratos de 25 horas a las cuales se les paga 800 euros. Si a eso le quitamos el 60% para el alquiler al final sí que vamos a tener que agradecerle que usted le quitara el IGIC a la sal, a la mantequilla y al café, porque así no se puede vivir", ha destacado.