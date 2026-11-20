Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias - PP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Canarias y presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha defendido este viernes "salir a la calle y animar a todo el mundo" para que el próximo día 29, con motivo de la cita electoral en España, se elija "la papeleta de la libertad, el cambio y la decencia" ante el "virus del Sanchismo".

En un mitin de la formación celebrado en el Auditorio de Tenerife, el líder del PP en Canarias, acompañado del presidente de la formación y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijóo, ha destacado cómo el próximo 29 de noviembre se aproximan las "elecciones más importantes" en el país: "Y los son porque no hay atajos, no hay caminos. Si queremos echar a Pedro Sánchez hay que votar al Partido Popular", ha insistido.

"Querido Alberto. Gracias por devolvernos la confianza. Gracias por representar la dignidad, la honradez y por echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Gracias por estar una vez más en tu casa, en tu tierra en Canarias", ha destacado el popular en su intervención, donde ha reconocido "estar en deuda" con el líder de la formación, que este viernes se ha desplazado hasta La Restinga, cancelando otros actos inicialmente previstos en Gran Canaria, para ver cómo "Canarias no aguanta más" ante la crisis migratoria y la presión de la inmigración irregular.

Ha recordado que "son miles" las personas migrantes que llegan a las costas canarias y que "mueren en el mar" en su intento de llegar a las islas atravesando una de las rutas más mortíferas, la Atlántica,, mientras "Salvamento Marítimo y la Guardia Civil no pueden más y el personal sanitario está al borde del colapso".

"El Sanchismo ha sido la peor enfermedad sufrida por las distintas instituciones democráticas", ha continuado Domínguez, que, frente a ello, ha defendido el "remedio" que propone el Partido Popular, "que volverá a ganar y a gobernar, a curar este país", tras un trabajo "duro", que mantiene el deseo (de que gobernar)se haga realidad".

"Tenemos que salir a la calle, a convencer, tenemos que salir a la calle a movilizar, tenemos que salir a la calle a animar a todo el mundo a que coja el próximo día 29 la papeleta de la libertad, la papeleta del cambio, la papeleta de la decencia, la papeleta del Partido Popular, porque ese es el cambio necesario", ha añadido.

"Lo necesitamos porque Canarias necesita a un presidente serio que nos mire y nos diga que los derechos del REF no se tocan, y que el 75% de la bonificación al transporte aéreo está garantizada", ha subrayado Domínguez, que también ha repasado los retos aún pendientes en Canarias, como la reconstrucción de La Palma, las dificultades persistentes en las islas verdes y la crisis migratoria, defendiendo su respuesta en la formación.