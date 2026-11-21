Representantes del PP de Canarias en Lanzarote - CEDIDO POR PP DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la inmigración como instrumento de confrontación política "mientras continúan las tragedias en la ruta atlántica".

Por ello, ha reclamado este sábado en Lanzarote una respuesta estatal que permita reforzar el control fronterizo y proteger tanto a quienes llegan a las costas canarias como a los profesionales que participan en las operaciones de rescate.

Según ha informado el partido, Domínguez recordó su reciente visita a El Hierro junto a Alberto Núñez Feijóo y denunció que la situación que encontraron en La Restinga no reflejaba la realidad que viven a diario sus vecinos.

"Feijóo vio un espejismo. No había cayucos en el puerto, ni inmigrantes en el CATE, ni en el hospital de campaña. Lo único que no había desaparecido era el malestar y el enfado de los vecinos, porque sabían que aquellas actuaciones respondían a la visita del presidente", señaló.

Además, advirtió de que las llegadas de embarcaciones continúan y que la presión migratoria ha llevado al límite los recursos humanos y materiales de las Islas, especialmente los servicios de seguridad y Salvamento Marítimo.

"Canarias está saturada. Esta isla, particularmente Lanzarote, no puede más. Es el momento de controlar las fronteras, de desplegar los medios necesarios y de fortalecer la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil para combatir contundentemente a las mafias que trafican con la vida de las personas", manifestó.

DESPLIEGUE DE FRONTEX

Por su parte, el candidato del PP al Congreso por Las Palmas, Sergio Ramos, ha apostado por desplegar el Frontex y criticó los anuncios del Gobierno sobre la declaración de una crisis o emergencia migratoria a escasos días de las elecciones generales.

"Utilizar una cuestión como esta para hacer cálculos electorales y anunciar ahora medidas que llevan años reclamando es una golfada. No todo puede ser un cálculo electoral", afirmó.

Ramos cuestionó la ausencia de responsables del Ejecutivo central en Canarias durante los últimos meses y pidió explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como a los responsables de las áreas de Infancia y Migraciones.

También insistió en que la respuesta debe pasar por el cumplimiento de la ley, la llegada efectiva de los recursos económicos comprometidos y el refuerzo de la vigilancia de las fronteras. En este sentido, situó el despliegue de Frontex como una de las prioridades del proyecto de Alberto Núñez Feijóo.

"Tenemos que desplegar Frontex de manera inmediata. El compromiso de Alberto Núñez Feijóo es que el 100% de Frontex quede desplegado", comentó.