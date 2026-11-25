29N.- Vicepresidente canario (PP) dice que mientras Sánchez "baila" en sus mítines, "La Restinga no duerme" - PP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha criticado la "hipocresía insoportable", la "desvergüenza política" y el "absoluto desprecio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las islas al asegura que la inmigración en el archipiélago está "bajo control".

Así lo ha asegurado este miércoles el popular en un comunicado en el que agregó que la afirmación del candidato del PSOE a la reelección es "una auténtica tomadura de pelo a los canarios y, especialmente, a los habitantes de El Hierro, que sufren en primera persona las consecuencias de una crisis migratoria que el Ejecutivo central es incapaz de gestionar".

"¿Bajo control de quién? ¿De las mafias? ¿Del mando único, que es Ángel Víctor Torres? ¿O es que, sencillamente, no hay control, no hay plan y tampoco hay voluntad de resolver absolutamente nada? Lo que está claro es que lo que no tiene este Gobierno es vergüenza", ha manifestado.

Domínguez ha calificado de "intolerable e insultante" que Sánchez presuma de tener controlada la situación mientras El Hierro vuelve a vivir una jornada sin precedentes, con la llegada de alrededor de 2.000 personas en 13 cayucos a las costas de la isla. Un episodio que ha vuelto a poner al límite los recursos de emergencia, rescate y atención humanitaria.

"Dos mil personas en un solo día. Trece cayucos. Una isla desbordada. Servicios de emergencia al límite. Y mientras tanto, Pedro Sánchez sale en las portadas de los periódicos y afirma que todo está bajo control. O es un hipócrita y un cínico sin el menor pudor o vive completamente alejado de la realidad. Y no sé qué es peor", ha afirmado.

Para el también vicepresidente de Canarias, las declaraciones del presidente del Gobierno estatal constituyen "una burla en toda regla a los herreños, a los canarios y a todos los que llevan meses reclamando soluciones sin recibir más que promesas, propaganda y abandono".

PIDE A SÁNCHEZ QUE VAYA A EL HIERRO

"Invito a Pedro Sánchez a que vaya a La Restinga, a que pise El Hierro, mire a los vecinos a la cara y explique allí, sin asesores ni discursos preparados, cómo puede tener la desfachatez de decir que esto está controlado. Que se lo explique a quienes ven cómo su isla sufre una presión insoportable y a quienes afrontan cada día una emergencia que el Gobierno de España ha dejado enquistarse", ha exigido.

El presidente del PP de Canarias ha advertido de que la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez tiene consecuencias dramáticas y de que la ausencia de una respuesta eficaz deja el terreno libre a las organizaciones criminales que trafican con personas.

"Su política migratoria mata y está destrozando El Hierro. Las mafias siguen haciendo negocio, las personas siguen muriendo en el mar y las instituciones canarias tienen que afrontar una emergencia que no les corresponde resolver en solitario. Ayer volvimos a vivir una situación estremecedora: madres que dieron a luz en una patera. ¿Qué más tiene que ocurrir para que Sánchez deje de mirar hacia otro lado? ¿Cuántas vidas tienen que perderse? ¿Cuántas embarcaciones tienen que llegar? ¿Cuánto más tiene que soportar El Hierro?", ha cuestionado.

Domínguez ha recordado que Canarias ha llegado incluso a suplicar ayuda ante una situación que considera absolutamente insostenible.

Sin embargo, el popular ha denunciado que el Gobierno de España continúa sin poner en marcha una respuesta contundente, coordinada y con medios suficientes para frenar la actividad de las mafias, proteger la vida de las personas y evitar que el archipiélago soporte en solitario las consecuencias de esta crisis.