Domínguez (PP) dice que "no es nada agradable" la imputación de Zapatero e insta a Sánchez a convocar elecciones

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha admitido este martes que "no es nada agradable" la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar Elecciones Generales "de una vez por todas".

"¿Qué más tiene que pasar en España?, ¿qué más tiene que suceder en nuestro país?, ¿qué más tenemos que ver?, ¿de qué más tenemos que avergonzarnos para que, de una vez por todas, haya una convocatoria de esas elecciones nacionales y que sea el pueblo quien decida qué es lo que quiere de cara al futuro?", se ha preguntado ante los periodistas.

Domínguez ha pedido a Sánchez que "no permita que España siga deteriorándose más" de lo que se está "viendo en estos momentos" dado que la situación es "sumamente preocupante" ya que España seguirá siendo "noticia mundial, desgraciadamente, por la supuesta corrupción del PSOE".