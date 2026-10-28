Domínguez traslada la "cercanía y el apoyo" de Canarias y muestra su "preocupación" ante lo ocurrido

Archivo - El vicepresidente del gobierno canario, Manuel Domínguez, comparece ante los medios de comunicación tras una reunión, a 15 de agosto de 2024, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha trasladado la "preocupación y tristeza" de Canarias ante el nuevo accidente ferroviario ocurrido este miércoles entre Madrid y Andalucía, en Toledo, y que ya deja al menos 10 víctimas mortales.

"Toda nuestra cercanía y apoyo a las personas afectadas y a sus familias en estos momentos difíciles", ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo regional en su cuenta oficial en 'X'.

Domínguez, que ha trasladado la "preocupación y tristeza" con la que Canarias vive este incidente, ha agradecido a los equipos de emergencia por la labor que están realizando en el lugar.

El suceso se produjo a las 8.54 horas tras la colisión de un tren AVE con otro de la compañía Iryo en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, en la estación de la localidad toledana de Urda.