Domínguez ve una "oportunidad" las tierras raras en Fuerteventura pero "no a cualquier precio" y sacrificando el turismo

El vicepresidente del Gobierno deja "claro" el rechazo a las extracciones y lamenta que se ha "engañado" a la población

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha admitido este viernes que las tierras raras en Fuerteventura son una "oportunidad" para diversificar la economía canaria pero "no a cualquier precio" y sacrificando la "niña bonita" del turismo.

En una comparecencia en comisión parlamentaria a solicitud de Vox ha vuelto a cerrar la puerta a las extracciones, en "sintonía" con el posicionamiento del Parlamento, las instituciones de Fuerteventura y los ciudadanos.

"Cuando se gobierna lo importante es escuchar, no oír", ha indicado, y eso es lo que hace al Ejecutivo, sin obviar que "se le ha mentido a la ciudadanía" con "imágenes falsas" y "estrategias electoralistas" que están alejadas de la realidad.

Ha puesto el "paralelismo" de la geotermia, dado que en algunos puntos de Canarias se van a hacer sondeos porque se dan las condiciones, y en el caso concreto de Fuerteventura, afectarían a parte de terrenos protegidos.

Domínguez ha afirmado que el Gobierno ha actuado en todo momento siguiendo al Parlamento, que primero "ordenó" investigar las tierras raras, a raíz de una PNL del PSOE, y después pidió que no se siguiese adelante.

Ha lamentado el "lío" que se ha montado en la isla con un "tufo electoralista" pero ha insistido en que el Ejecutivo tiene "muy clara" su posición. "No hemos dejado de contar la verdad en ningún momento", ha comentado.

En esa línea, se ha mostrado a favor de la modificación de la ley estatal de minas porque no está adaptada a la "realidad" de Canarias y avanzado que se trabaja para adquirir los derechos concedidos a la empresa --Satocan--.

"El Parlamento y el Gobierno dice que no, y la ciudadanía que no, no va a haber extracciones, lo tenemos sumamente claro", ha señalado, remarcando que "se ha alarmado a la población de manera innecesaria".

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha comentado que para la UE las tierras raras son un "tema prioritario" porque en los próximos años va a haber "alta demanda" para la producción tecnológica y el desarrollo de las energías renovables, el armamento y la actividad espacial.

En ese sentido ha afirmado que "es clave la producción local" y si Canarias "quiere descarbomizar" antes de 2040, "es inviable e imposible sin apostar por las tierras raras" en las que China "tiene el monopolio". "Europa no quiere depender de los vaivenes de una dictadura comunista", ha explicado.

VOX VE "SECTARISMO E IGNORANCIA"

Igualmente ha dicho que "en los permisos en ningún momento se habla de explotación" y la primera fase se limita a la investigación a través del vuelo con drones, y unos sondeos de un metro cuadrado de terreno. "Se ha estado mintiendo a la ciudadanía, en ningún momento se va a perforar y hacer una mina, es mentira", ha destacado.

Galván ha criticado el "sectarismo e ignorancia" de los diputados porque "no quieren saber" si hay tierras raras en la isla cuando se cotizan en el mercado a "40.000 euros el kilo".

Melodie Mendoza (ASG) ha dicho que su grupo apoya la "transparencia y participación" en una iniciativa de este tipo y aunque comparte el "atractivo" de las tierras raras para el desarrollo tecnológico entiende que la extracción "no es deseable ni prioritaria".

Ha señalado que la ley de minas no es la más adecuada para un territorio fragmentado e insular como Canarias y se plantea si el Gobierno canario está abierto a alguna iniciativa legislativa para tener en cuenta las especificidades de las islas.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha reprochado a Vox que conciba el mundo desde un punto de vista "economicista" sin tener en cuenta lo que se opina en Fuerteventura, donde quieren un modelo de desarrollo que preserve los espacios naturales.

Ha recordado como hace casi 20 años los canarios salieron a las calles para rechazar las prospecciones petrolíferas y cree que es importante la "escucha activa" a los ciudadanos, que abogan por proteger el territorio.

Fernando Enseñat (PP) ha dicho que Galván "confunde a los canarios con verdades a medias" ya que la empresa que investiga tiene derecho a "explotar" los recursos, y encima cerca de espacios naturales y núcleos poblados.

"No es cierto que estemos hablando de un simple e inocente agujero o cata en el suelo, porque ese agujero es el caballo de Troya de una posible mina, de una explotación que va a requerir mover toneladas de tierra", ha señalado, al tiempo que ha reconocido el posicionamiento en contra de todas las instituciones de Fuerteventura.

Ha reivindicado el turismo como la principal industria de la isla y reclamado al Gobierno canario que promueva la modificación de la ley nacional de minas.

CC: NO HAY PROGRESO SI SE DESTRUYE LA ISLA

Natalia Évora (CC) ha negado que la lucha contra las tierras raras sea "electoralista" y que se "engañe a la gente" cuando se trata de vender a la isla "al mejor postor" dado que los permisos implican la extracción.

"¿Qué progreso puede haber si se destruye la tierra que pisamos?, ¿qué riqueza puede compararse con el valor de nuestros acuíferos, nuestros ecosistemas y nuestra identidad como pueblo?, lo que llaman tierras raras no son más que venenos escondidos bajo nuestros pies", ha señalado.

Manuel Hernández (PSOE) ha señalado que no se pueden extraer tierras raras "a cualquier precio" y hay un "posicionamiento unánime" en contra pese a los intentos de Vox y también de CC y PP, en este caso "por omisión".

Ha señalado que ha habido "falta de información" en torno a esta iniciativa dado que las propuestas de investigación siguen "vivas" y ha instado al vicepresidente paralizar la tramitación de las solicitudes de investigación, iniciar los procedimientos de revisión, no tramitar nuevas solicitudes de exploración de tierras raras en Fuerteventura y aprobar un decreto ley que legisle sobre la investigación y aprovechamiento de estos recursos.

"Han pasado ya más de 15 meses, y más allá de los anuncios de algunos miembros, no se ha hecho absolutamente nada", ha comentado.