Don Omar dará en Tenerife su único concierto confirmado en Europa este 2026, el 16 de julio en el Cook Music Fest

El cantante puertorriqueño Don Omar durante uno de sus últimos conciertos, en noviembre de 2025. - JONATHAN MELENDEZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantante puertorriqueño Don Omar dará en Tenerife el que, hasta el momento, es su único concierto confirmado en Europa este 2026, según han indicado a Europa Press el equipo del artista y la promotora que le trae a la isla canaria.

La cita será el jueves 16 de julio y el lugar el Tenerife Cook Music Fest. Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 12 diciembre a las 11.00, hora canaria, 12.00 en la península, y se podrán comprar a través de la web oficial www.cookmusicfest.es

El conocido como 'El Rey del Reggaeton' actuará, de esta forma, en el festival tinerfeño, que en 2026 tiene fechas confirmadas para el 16, 17 y 18 de julio y a artistas como Chayanne, Mike Towers, Luis Enrique y los Hermanos Rosario.

Además, esta puede ser una de las últimas oportunidades para ver a Don Omar en concierto, pues en una entrevista reciente anunció que 2026 sería el año de su retirada, tras una última gira.

La noticia llega después de una gira extensiva por Estados Unidos, México y Canadá, en la que el artista ha logrado llenos totales y una respuesta abrumadora del público, consolidando uno de los recorridos más celebrados de su carrera reciente.

En el último año, el artista puertorriqueño recibió el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y fue nombrado uno de los 50 Más Bellos por la revista People en Español. A lo largo de su trayectoria suma, además, 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premio Lo Nuestro, así como varias nominaciones a galardones internacionales como los MTV Video Music Awards.

A sus 47 años y con más de 25 de carrera, Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón, es responsable de éxitos como Danza Kuduro, Dile, Salió el Sol, Virtual Diva, Guaya Guaya, Ojitos Chiquitos o Dale don Dale, entre otros 'himnos' que han marcado a varias generaciones.

El Tenerife Cook Music Fest cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.