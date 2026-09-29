Dos afectados de carácter moderado tras producirse un incendio en la cocina de un restaurante en Arona (Tenerife)

Archivo - Vehículo del Consorcio de Bomberos de Tenerife - BOMBEROS DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 26 y 24 años, han resultado afectados de carácter moderado tras producirse un incendio en la cocina de un restaurante en un centro comercial de Arona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se ha producido en la calle Francisco Andrade Fumero del citado municipio sobre las 20.14 horas y hasta la zona se trasladaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que extinguieron las llamas y ventilaron el local.

Por su parte, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a un hombre, de 26 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo, salvo complicaciones, mientras que el otro afectado tenía intoxicación leve de carácter moderado por inhalación de humo. Ambos fueron trasladados al Hospital Quirón Costa Adeje.

En el lugar del incendio también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que colaboraron con el resto de recursos de emergencia en el dispositivo desplegado en la zona y realizaron los informes oportunos.