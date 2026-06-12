Dos fallecidos y un menor de 5 años herido en un accidente de tráfico a su paso por Yaiza (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 12 (EUROPA PRESS)

Un hombre y una mujer han fallecido, mientras que un menor de 5 años se encuentra herido de carácter moderado, tras la colisión de tres vehículos y una guagua en la vía LZ-2, a su paso por le municipio de Yaiza (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19.36 horas de este jueves y hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos Bomberos de Lanzarote, que aseguraron la zona, los vehículos accidentados, y liberaron a las víctimas atrapadas del interior del habitáculo.

Asimismo el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó el fallecimiento de los dos ocupantes de un mismo vehículo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban; mientras que asistieron a un niño de 5 años que presentaba un traumatismo en el codo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con el dispositivo intervinientes, así como efectivos de la Guardia Civil que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.