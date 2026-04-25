Dos heridas moderadas al caer su turismo por un barranquillo en Candelaria (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas de carácter moderado tras precipitarse con su vehículo por un barranquillo en Candelaria, en la isla de Tenerife, tras salirse de la vía, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 21.56 horas de este viernes en la calle La Capitana del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que las afectadas presentaban traumatismo y policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias; mientras que agentes de la Policía Local realizaron el atestado correspondiente.