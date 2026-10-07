Dos heridos al colisionar un taxi contra una rotonda en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 40 años, han resultado heridos de diversa consideración al colisionar un taxi contra una rotonda en el kilómetro 13 de la carretera GC-500, a su paso por San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 23.00 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que uno de los hombres presentaba politraumatismo de pronóstico grave, mientras que el otro tenía traumatismos de carácter moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana aseguraron el vehículo y despejaron la vía, mientras que agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado, y efectivos de la Policía Nacional colaboraron en el dispositivo de emergencia tras alertar del incidente por su cercanía al lugar.