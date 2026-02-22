Dos heridos tras colisionar un turismo y una moto en El Tanque (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 27 años, y una mujer, han resultado heridos este sábado tras producirse una colisión entre una moto y un turismo en la Avenida de Oriente, municipio de El Tanque, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 20:21 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicanco el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, que fueron trasladados al Hospital del Norte con traumatismos y policontusiones de carácter moderado.

La Guardia Civil instruyó las diligencias.