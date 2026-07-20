Dos heridos tras colisionar sus turismos en la GC-100, a su paso por Ingenio (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, uno de ellos de 43 años, han resultado heridos de carácter moderado tras la colisión de dos vehículos y el vuelco de uno de ellos en la carretera GC-100, a su paso por Ingenio (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 05.42 horas y hasta la zona se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que liberaron a un ocupante del interior de uno de los habitáculos.

Asimismo personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a los dos hombres, que presentaban lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, que realizaron las tareas de limpieza en la calzada.

También se personaron en el lugar agentes de la Policía Local, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, así como efectivos de la Guardia Civil que realizó el atestado correspondiente.