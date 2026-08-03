Dos heridos de diversa consideración en un accidente de tráfico en El Rosario (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos de diversa consideración tras la colisión de dos turismos en la vía de acceso a Bocacangrejo, en el municipio de El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este domingo y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre presentaba traumatismo abdominal de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo el personal del SUC atendió a una mujer que inicialmente presentaba cervicalgia y policontusiones de carácter leve, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Parque.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras y realizaron labores de limpieza en la calzada, mientras que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con el resto de los servicios de emergencias e instruyeron el atestado correspondiente.