Dos heridos de diversa consideración en la colisión de sus turismos en la TF-5, a su paso por La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 34 y 50 años, han resultado heridos de diversa consideración en la colisión de sus turismos en la autopista TF-5, a su paso por La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.46 horas en el kilómetro 10, en dirección sur, en el término municipal de La Laguna, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar al lugar comprobó que el hombre de 34 años presentaba, en el momento inicial de la asistencia, politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitarios de Canarias.

Asimismo asistieron a un hombre de 50 años que inicialmente presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia a Hospital Quirón Tenerife.

En la zona también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que tuvieron que liberar a uno de los afectados del interior del vehículo, y aseguraron la zona.

Asimismo personal del Servicio de Carreteras despejó la vía y agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.