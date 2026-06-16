Dos heridos moderados en una colisión de varios turismos en la entrada a Punta Larga, en Candelaria (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 35 y 27 años, han resultado heridos de carácter moderado en una colisión de varios turismos en la entrada a Punta Larga, en Candelaria (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la TF-1, en sentido sur, en la entrada del citado lugar, sobre las 22.55 horas, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a un hombre de 35 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba traumatismo abdominal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo el personal del SUC atendió a un hombre, de 27 años, que inicialmente presentaba traumatismo en espalda de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar de los hechos también se personaron bomberos de Tenerife y efectivos del Servicio insular de Carreteras, que colaboraron con los recursos intervinientes, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.