Dos heridos moderados al salirse de la vía su coche en la zona de Tejina, en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un hombre han resultado heridos de carácter moderado tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban por la vía TF-16, en la zona de Tejina, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este domingo y hasta la zona se trasladaron efectivos de Bomberos de Tenerife que, una vez en el lugar, aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a los dos ocupantes del interior del habitáculo.

Seguidamente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del Centro de Salud de Tacoronte, comprobaron que la mujer, de 42 años, presentaba lesiones de carácter moderado, mientras que el hombre tenía contusiones de carácter moderado, por lo que ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo en el lugar del accidente se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el correspondiente atestado.