Dos heridos tras la salida de vía de un vehículo en la TF-1, en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, de 20 y 21 años de edad, han resultado heridas este domingo tras la salida del vehículo en el que viajaban en la TF-1, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 22.08 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró a los dos heridos, con heridas de diferente consideración, y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Agentes de la Guardia Civil realizaron las diligencias oportunas.