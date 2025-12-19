Dos hombres heridos de diversa consideración al colisionar sus turismos en la GC-193, en Agüimes (Gran Canaria)

112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 58 y 31 años, han resultado heridos de diversa consideración al colisionar sus turismo en la carretera GC-193, en la salida a la autopista GC-1 en dirección sur, en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 08.54 horas y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que extrajeron a un afectado del interior del vehículo y despejaron la vía.

Por su parte, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre, de 58 años, que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo asistieron al hombre, de 31 años, que presentaba varias contusiones de carácter leve, por lo que fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico a Clínica Arnao.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.