Dos hombres con machetes atracan un supermercado de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres encapuchados y con machetes han atracado este martes, sobre las 18.30 horas, un supermercado ubicado en la calle Lagares, en la zona de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, según han confirmado Policía Local y Policía Nacional.

Los dos hombres entraron en la tarde de este 5 de mayo al supermercado encapuchados y, a punta de machete, atracaron el comercio, seguidamente huyeron del lugar, se montaron en un coche, donde presuntamente había un tercer implicado que los esperaba, para huir.

Actualmente no hay detenidos, y ha sido la Policía Nacional la que se ha hecho cargo de las diligencias y las investigaciones, por lo que ha realizado la inspección ocular para continuar con las indagaciones de lo ocurrido.