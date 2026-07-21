Dos jóvenes heridos, uno de carácter moderado, al sufrir un atropello en Arrecife (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 21 (EUROPA PRESS)

Un menor, de 17 años, y una joven, de 18 años, han resultado heridos, uno de ellos grave, tras sufrir un atropello en la Rambla Medular de Arrecife, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 08.08 horas de este martes y hasta el lugar se ha desplazado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que ha asistido al chico de 17 años, quien en el momento inicial presentaba traumatismo craneal con pronóstico grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

A dicho centro hospitalario también han trasladado a una joven de 18 años tras comprobar que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado.

En el lugar del incidente se personaron además de efectivos del SUC, un médico y un enfermero de Atención Primaria del Centro de Salud de Valterra.

Asimismo agentes de la Policía Local se han trasladado hasta el lugar, donde han instruido las diligencias correspondientes.