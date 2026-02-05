Dos motoristas heridos de diversa consideración al colisionar con una furgoneta en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas han resultado heridos de diversa consideración al colisionar con una furgoneta en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a su paso por el parque Romano en dirección sur, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que una motorista, de 51 años, presentaba traumatismos de pronóstico grave, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Asimismo el personal del SUC atendió a un hombre, de 50 años, que inicialmente presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que se encargaron de asegurar la zona, regular el tráfico y realizar el atestado.