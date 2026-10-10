Dos mujeres heridas de diversa consideración al colisionar dos turismos y volcar uno en Arona (Tenerife)

Archivo - Sala del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 28 y 46 años, han resultado heridas de diversa consideración al colisionar dos turismos y volcar lateralmente uno de ellos en la calle El Fisco de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este viernes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a una mujer, de 28 años, que presentaba traumatismo de carácter moderado, mientras que la otra herida, de 46 años, tenía policontusiones de carácter leve. Ambas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital del Sur.

Asimismo en el lugar del accidente se personaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de instruir las correspondientes diligencias.