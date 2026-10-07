Dos personas heridas tras un choque por alcance en la TF-5, en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, de 23 y 65 años, ha resultado heridas este miércoles tras producirse una colisión por alcance de dos vehículos en la Autopista TF-5, kilómetro 2, en dirección norte, a la altura del municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:58 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, que presentaron traumatismos de carácter moderado. Finalmente, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.