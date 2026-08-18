Dos personas heridas tras declararse un incendio en el garaje de un hotel en Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 43 y 46 años, han resultado heridos este lunes tras producirse un incendio en un hotel ubicado en la Avenida de España, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 20.15 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incendio, originado en un garaje del complejo hotelero, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, que presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo de diferente consideración, por lo que fueron trasladados al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Otras dos personas fueron valoradas en el lugar por el personal sanitario desplazado, sin requerir traslado a un centro sanitario.

Por su parte, los efectivos de los bomberos desplazados al lugar del incidente se encargaron de la extinción y ventilación del inmueble.