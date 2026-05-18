Dos personas, heridas grave tras una colisión entre cuatro coches en Los Realejos

Accidente de tráfico con tres personas heridas en Los Realejos - 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este lunes de carácter grave tras una colisión entre dos coches y dos motos en Los Realejos.

Los hechos han sucedido poco antes de las 10.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de una colisión con cuatro vehículos implicados, entre ellos dos motos, en la TF-5, a la altura del kilómetro 43.

Ante la gravedad del incidente, el coordinador sanitario del SUC asignó además de los recursos terrestres un helicóptero medicalizado para que efectuara la asistencia y evacuación de uno de los heridos al hospital.

Así, el helicóptero medicalizado del SUC tomó tierra en la carretera que fue habilitada para una toma segura.

Los heridos son una mujer de 27 años, con politraumatismos de carácter grave y derivada al HUC en un helicóptero medicalizado; un hombre de 43 años con politraumatismos de carácter grave y trasladado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y una mujer con un traumatismo torácico de carácter moderado, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Efectivos de bomberos y de la Policía Local colaboraron con los recursos intervinientes y la Guardia Civil instruyó las diligencias.