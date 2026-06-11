Dos personas resultan heridas tras chocar sus vehículos en Los Realejos (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, de carácter moderado, tras producirse el impacto de los vehículos en los que circulaban en Los Realejos, en la isla de Tenerife, según ha informado este jueves el Centro Coordinador de Emergencias de Canarias, Cecoes-112.

El accidente tuvo lugar en la carretera TF-5, en el punto kilométrico 43 aproximadamente, municipio de Los Realejos, cerca de las 21.30 horas de este miércoles.

Los afectados son un hombre de 22 años que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones y que fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

La otra involucrada fue una mujer de 70 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba también lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico igualmente al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron también efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife --que aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con los recursos de emergencias-, así como miembros de la Guardia Civil y del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.