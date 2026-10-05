Drago Canarias ve una "irresponsabilidad" convocar elecciones y cree que el PSOE trata de salvar su suelo electoral

Archivo - Secretariado Nacional de Drago Canarias - ALBERTO VALDES - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Drago Canarias ha tildado este lunes de "irresponsabilidad" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar Elecciones Generales ante sus promesas de que agotaría la legislatura y apunta que son un "ardid del PSOE para minimizar su suelo electoral".

La formación, que reúne este sábado a su Secretariado Nacional para analizar el nuevo escenario político, considera que se usa la vivienda como "pretexto" cuando desde hace bastante tiempo se han podido tomar medidas "para garantizar que ni en el Estado ni en Canarias se sufrieran un rosario de desahucios como los vividos en 2025 y en este 2026".

"Quedará para la historia, y no la positiva, poner por delante los intereses partidistas a los del conjunto de la ciudadanía", expone Drago Canarias en una nota.

De hecho, pone como ejemplo el Ayuntamiento de La Laguna donde el equipo de gobierno conformado por PSOE y Coalición Canaria "ha bloqueado la aplicación de su propia Ley de Vivienda".

Drago Canarias aclara que encara los comicios "sin presión, injerencia ni tutela alguna de fuerza política, menos aún de fuerzas alejadas de la obediencia canaria" y remarca que durante la actual legislatura, las prioridades del Gobierno han colocado a Canarias "a la cola" de sus intereses durante estos casi cuatro años.

"La presencia del presidente del Gobierno y de cualquiera de sus ministros ha sido testimonial en todos estos años. Canarias ha sido y sigue siendo rehén de políticas que convierten al archipiélago en una cárcel a cielo abierto para las personas migrantes que han sufrido las decisiones de la Unión Europea y del Gobierno de España de trasladar la frontera sur fuera de las costas mediterráneas, provocando que la ruta migratoria se desplazara hacia el Atlántico, la más mortal", detalla.

Asimismo, insiste en que durante estos casi cuatro años se han constatado los "incumplimientos constantes" de la coalición plurinacional con la que Drago Canarias participó en las anteriores elecciones generales, caso del "transfuguismo" de la única diputada electa por la coalición, Noemí Santana, o el "bloqueo total y absoluto" a que se debatiera en comisiones o el pleno del Congreso de los Diputados cualquiera de las propuestas que realizó Drago Canarias a lo largo de la legislatura.

Drago Canarias, apunta, "sí ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones para con la coalición con la que se presentó a las pasadas elecciones de Gobierno, también con su deber de transparencia y comunicación de los acuerdos incumplidos a la ciudadanía que confió en dicha candidatura gracias a nuestra presencia en la misma".

En su opinión, "los principios, la rigurosidad, la seriedad y la palabra dada a la población canaria eran de obligado cumplimiento al menos para nuestra formación política".