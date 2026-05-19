Drago Tenerife critica el sobrecoste de la pasarela del Padre Anchieta y cree que bastaban semáforos inteligentes

Pasarela peatonal del Padre Anchieta - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

Drago Tenerife ha criticado este martes los "retrasos y sobrecostes" que generó la obra de la pasarela de la rotonda de Padre Anchieta, en La Laguna, pues los trabajos concluyeron con más de cuatro años de retraso y unos cuatro millones de euros de sobrecoste, lo que representa un 42% más de lo presupuestado.

Este caso supone "un ejemplo más de la incapacidad de gestión" de las instituciones canarias, y en este caso del Cabildo de Tenerife, que ha demorado "notablemente" el plazo de ejecución, "ha trasladado una gran cuantía en sobrecostes a la ciudadanía tinerfeña y todo ello para una infraestructura cuya efectividad está en duda".

En este sentido, la portavoz de Drago Tenerife, Carmen Peña, señaló en una nota que "todos esos millones se podrían haber invertido, por ejemplo en el servicio de guaguas, que supone un medio de transporte bastante más sostenible que el vehículo privado".

Además, defendió que "el problema de movilidad en sí de la rotonda padre Anchieta podría haberse mejorado con semáforos inteligentes, que son mucho más baratos y efectivos".

Sin embargo, prosiguió Peña, "con esta pasarela se sigue apostando por el coche como medio de transporte, cuando está más que demostrado que la isla está colapsada".

Igualmente, hizo hincapié en que "los atascos seguirán ahí, esto es otra obra faraónica para darle dinero público a los amigos empresarios del gobierno de turno".

Asimismo, la portavoz de Drago Tenerife lamentó una cuestión que no está teniendo tanto protagonismo en el debate público, y que es "el impacto que tiene una infraestructura de semejante magnitud en una ciudad Patrimonio de la Humanidad" y comentó que "la pasarela se ve desde la plaza del Cristo, es especialmente grande y genera un impacto visual evidente".

Por otro lado, Peña remarcó que "si casi no terminan la pasarela de Padre Anchieta, ¿cómo se plantean siquiera hacer un tren?" y añadió que "si el Cabildo de Tenerife fue incapaz de terminar la pasarela en tiempo y forma, y tampoco ha sido capaz de acabar una obra como la del Anillo Insular", no se quiere "imaginar la catástrofe que supondría para Tenerife el inicio de las obras del tren".