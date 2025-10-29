easyJet comienza a operar su nueva conexión entre Gran Canaria y Lyon, ampliando su red desde la isla canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea easyJet ha comenzado a operar la nueva conexión entre Gran Canaria y Lyon, que se enmarca dentro de cinco nuevas rutas que refuerzan la conectividad de la isla con algunos de los principales mercados europeos.

Las nuevas conexiones a París, Nantes, Lyon, Liverpool y Milán hacen que easyJet amplíe su red desde Gran Canaria, ofreciendo más de 79.000 asientos de capacidad adicional durante la temporada de invierno de 2025, según ha informado la aerolínea en nota de prensa.

Además, las conexiones con Liverpool, Nantes y Lyon se mantendrán también durante la temporada de verano 2026, realizando una "apuesta sostenida" por reforzar la conectividad de Canarias con los principales destinos europeos.

Estas incorporaciones suponen que easyJet alcance más de 400.000 asientos disponibles desde Gran Canaria para esta temporada, lo que representa un incremento del 40% respecto al año anterior.

Además la compañía refuerza de esta forma "su compromiso" con el archipiélago y "su apuesta por seguir creciendo" en el mercado canario, ampliando la conectividad y favoreciendo la llegada de visitantes durante todo el año.

Este año, subrayan, "tiene además un significado especial" para la compañía, ya que celebra 25 años en Canarias desde su primer vuelo a Londres-Tenerife en el año 2000, "consolidando su compromiso a largo plazo con el archipiélago, su desarrollo turístico, y su papel estratégico" dentro de la red europea de easyJet.

El director general de easyJet en el sur de Europa y director de Políticas Públicas de la compañía, Javier Gándara, subrayó que celebrar 25 años volando a Canarias "es un hito muy especial" para la aerolínea.

Añadió que desde que iniciaron las operaciones en el archipiélago en el año 2000, se ha transportado a más de 26,3 millones de personas desde y hacia las islas, "fortaleciendo la conexión de Canarias con el continente europeo".

Por su parte, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, valoró el incremento de plazas como un "hito que refuerza la potencialidad" del destino insular respecto a un mercado estratégico como es el francés, cuya presencia en Gran Canaria "ha crecido de manera sustancial en los últimos años".

Añadió que easyJet se ha convertido en un "socio fundamental" para la isla por su "apuesta decidida" por el destino y la calidad del servicio que ofrece. "Para nosotros se trata de un refuerzo clave y demuestra que la demanda para viajar a Gran Canaria se mantiene en un momento histórico", apuntilló.

Las nuevas conexiones "refuerzan el papel" de Gran Canaria como uno de los destinos "claves" para easyJet en España al tiempo que refleja la confianza de la aerolínea en el potencial del archipiélago. Así easyJet "continúa ampliando su red de destinos y fortaleciendo" la conectividad de Canarias con Europa, ofreciendo a los viajeros "más opciones de viajes asequibles y cómodos" durante todo el año.