Ecologistas en Acción otorga 48 'banderas negras' en la costa, cuatro de ellas en Canarias

Archivo - Playa de Las Teresitas - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha publicado este martes su informe 'Banderas negras 2026', donde --como lleva haciendo desde 2005-- la ONG ha entregado 48 'banderas negras' (dos por provincia y/o ciudad autónoma) a los casos más significativos de contaminación y mala gestión ambiental de los 8.000 kilómetros de costas españolas.

En el caso concreto de Canarias se trata de cuatro: el puertito de Adeje --por la construcción de la urbanización turística Cuna del Alma--; la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife por mala gestión; el litoral de Telde, tras los episodios de contaminación vinculados a la acuicultura y la costa de Lanzarote por el impacto de los cruceros.

Un total de 14 banderas --la mayor cantidad de todos los casos identificados por la ONG-- se han otorgado a playas con vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y "graves" problemas de depuración. Otras nueve se han destinado a playas con afeccciones a la biodiversidad.

Asimismo, ocho han ido a parar a playas con urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre (DMPT). Siete de las seleccionadas como playas con 'bandera negra' sufren de contaminación química. Otras cuatro registran degradación ambiental derivada de la turistificación y masificación.

Tres poseen obras portuarias o de defensa costera "innecesarias o mal gestionadas". Dos playas tienen acumulación de basuras, plásticos y microplásticos en la costa. Por último, una sufre de daños al patrimonio histórico y cultural en DMPT.

En líneas generales, Ecologistas en Acción ha incidido en que "buena parte de las costas españolas han sido y siguen siendo objeto de un proceso continuado de degradación" por un modelo "que pone al litoral al servicio de intereses económicos". En este marco, ha destacado que algunas de las consecuencias "más visibles" son la regresión de playas, la destrucción de humedales y sistemas dunares, la contaminación marina, la pérdida de biodiversidad y el aumento de la vulnerabilidad frente a temporales e inundaciones.

ACTUACIONES PARA REVERTIR LA DEGRADACIÓN DEL LITORAL

Frente a esto, ha propuesto una serie de actuaciones específicas sobre algunos lugares del litoral que han recibido una 'bandera negra'. Si se interviene en ellos mediante la restauración, la ONG cree que sería posible revertir en cierta medida la pérdida de biodiversidad, aumentar la adaptación frente a los impactos del cambio climático y mejorar la calidad ambiental de los territorios.

Esta lista de iniciativas incluye, por ejemplo, la restauración de marismas degradadas. En el caso de la de Maqua en la ría de Avilés, restaurar este ecosistema tendría el fin de revertir el proceso de desecación que ha sufrido y recuperar su condición original de marisma intermareal.

A su vez, la organización ha propuesto restaurar dunas. Por ejemplo, el cordón dunar de la Playa Central de Isla Cristina en Huelva, algo que se podría hacer mediante la reordenación del frente litoral y la retirada progresiva de infraestructuras que lo fragmentan, especialmente el paseo marítimo, para recuperar su función natural de protección frente a temporales.

Asimismo, ha sugerido restaurar las desembocaduras de ríos. A su juicio, este un caso "ilustrativo" de esto sería el río de Oro en Melilla, que se encuentra degradado "por la interrupción de su dinámica natural, la pérdida de conexión con el mar, el estancamiento de aguas en su desembocadura y la consiguiente descomposición del agua con malos olores".

Además, Ecologistas en Acción ha pedido impulsar la restauración de entornos portuarios. Por ejemplo, la costa emergida y sumergida en los entornos del Puerto de Sagunto y del Puerto de Valencia. De acuerdo con la ONG, la extracción de materiales y los rellenos asociados a la ampliación portuaria por allí han alterado la dinámica sedimentaria, "incrementado la turbidez y afectado el estado de conservación de hábitats marinos y costeros, especialmente las praderas de Posidonia oceanica".

A su vez, ha apuntado a la idea de restaurar hábitats gravemente contaminados. Por ejemplo, el vertido de metales pesados del Grupo Minero Monte Neme en la ZEPA Costa da Morte, que exige la eliminación de lodos tóxicos y la restauración de sus cauces y costa. Asimismo, ha hablado de restaurar playas y entornos litorales. En la playa de As Catedrais (Lugo), esto se traduciría por la restauración de su entorno, degradado por "la masificación turística y la falta de control".

Tal y como recoge el informe, existen experiencias que demuestran que la naturaleza "responde positivamente" cuando "existe voluntad política y se le permite recuperar su espacio".

"No es solo teoría, también lo vemos en ejemplos reales. Es el caso de La Pletera, en la Costa Brava (Girona), donde recientemente se ha llevado a cabo un proceso de desurbanización para recuperar el sistema de lagunas litorales y dunas, restaurando ecosistemas y funciones ecológicas que parecían perdidos y poniendo a disposición y para el disfrute de la población local un espacio natural de gran valor", ha declarado el portavoz de Ecologistas en Acción, Lucas Barrero.

EL PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN, UNA OPORTUNIDAD "HISTÓRICA"

Por último, Ecologistas en Acción ha recordado que España debe remitir antes del 1 de septiembre de 2026 a la Comisión Europea su Plan Nacional de Restauración, "un instrumento que marcará qué, cómo, dónde y con qué recursos se va a restaurar la naturaleza en las próximas décadas".

En este sentido, la ONG defiende que este proceso representa una oportunidad "histórica" para "corregir errores del pasado y comenzar a devolver espacio a la naturaleza, en el litoral".