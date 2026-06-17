Ecologistas esperan el "freno definitivo" al Underwater Gardens tras la denegación de la declaración de Interés Insular

Costa de Punta Blanca, en Guía de Isora, donde se prevé desarrollar el proyecto Underwater Gardens - GREENPEACE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 34 colectivos ecologistas y deportivos integrantes de la plataforma Salvar Punta Blanca celebran la denegación de la declaración de Interés Insular del proyecto Underwater Gardens y esperan que suponga el "freno definitivo del macroproyecto turístico en la franja marina Teno-Rasca".

La plataforma detalla en una nota que el propio Cabildo de Tenerife había otorgado el carácter de Interés Insular (PII) al proyecto en 2022, concretamente para un parque temático para buceadores que tenía la intención de ocupar más de 10.000 hectáreas en tierra y varios miles de metros cuadrados en el fondo marino con arrecifes artificiales.

"Hoy, el Cabildo se ha visto obligado a retirar esa declaración de interés insular, un proyecto que afectaba a suelo rústico y a la franja marina Teno-Rasca, un punto caliente de biodiversidad marina en peligro por el turismo", señala.

La declaración de Interés Insular era la pieza que permitía construir en suelo rústico de protección ambiental, donde se proyectaban más de 18.000 metros de infraestructuras en 10,6 hectáreas de tierra, un 'meditatorium', un museo acuático, piscinas y una desaladora, entre otros.

En opinión de Salvar Punta Blanca, sin la declaración de Interés Insular, el proyecto "pierde el amparo administrativo" por lo que la parte terrestre queda "inviable" tal y como estaba planteada.

La plataforma recuerda que, como la propia documentación del proyecto y las alegaciones presentadas han acreditado, la parte en tierra (Garden Gate) y la parte en el mar (Sea Garden) son las dos piezas de una misma iniciativa empresarial.

Al caer el respaldo institucional a la pieza terrestre, "todo el proyecto queda en el aire, tierra y mar", indica.

"Esto es una victoria de la lucha colectiva. Ojalá la presidenta del Cabildo de Tenerife escuche a la ciudadanía de verdad y ponga freno a otros proyectos ecocidas, como el Circuito del Motor o las ampliaciones de aeropuertos, puertos y carreteras que pretende poner en marcha. Hoy gana la lucha colectiva y jurídica", declaran desde Salvar Punta Blanca.

En esa línea expone que el suroeste de Tenerife "se enfrenta a muchas otras amenazas" impulsadas por el Cabildo, ayuntamientos y Gobierno de Canarias como Cuna del Alma o los proyectos inmobiliarios dentro del espacio natural protegido de la Montaña de Guaza.

"Estamos en año preelectoral y, quienes dieron este mismo permiso no pueden venir ahora a decirnos que nos salvaron de este macroproyecto. Esperamos y deseamos que esta sea la dirección del Cabildo de Tenerife con otros proyectos igual de dañinos para la isla", comentan los colectivos.

"¿Cómo se entiende que se retire el Interés Insular a este parque temático mientras el propio Cabildo tramita actualmente WaveGarden, un parque temático de olas artificiales frente a la playa de La Tejita?", se preguntan desde Salvar Punta Blanca.

Por eso, insiste, "ahora toca seguir luchando para que el turismo no engulla lo que nos queda, especialmente en el suroeste de Tenerife".