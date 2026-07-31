La economía canaria mantiene sus previsiones en positivo en 2026, pero bajará su crecimiento al 1.7% en 2027

Archivo - El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, y el economista José Miguel González, en la presentación del informe de coyuntura correspondiente al cuarto trimestre de 2025 - CEOE-TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La economía canaria mantendrá su crecimiento este año, cerrando en un 2,5%, mientras bajará hasta el 1.7% en 2027, una anualidad en la que el reto de las islas pasará por "crecer con más productividad, más valor y mayor capacidad, según recoge el informe de coyuntura económica elaborado por Corporación 5 para CEOE-Tenerife.

El actual contexto internacional, subraya la CEOE en su informe, combinaría un crecimiento moderado en Europa, incertidumbre geopolítica, tensiones comerciales y volatilidad energética. Asimismo, se identifican riesgos significativos relacionados con la pérdida de competitividad y la incertidumbre jurídica, entre otros.

Puntualizan que los conflictos actuales que presionan los precios de la energía alteran rutas o encarecen el transporte aéreo, por lo que el "riesgo" futuro en el principal motor económico de las islas no se limitaría solo a una menor llegada de turistas, sino también a una posible pérdida de competitividad respecto a otros destinos.

En rueda de prensa, el economista José Miguel González, acompañado del presidente de la CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha recordado que las tensiones geopolíticas, la inflación --con la probable subida de los tipos de interés-- y la baja ejecución de fondos europeos siguen condicionando la realidad económica en las islas.

"Hay una muy baja ejecución de fondos europeos. Recordemos que finalizan este año y no a finales de año. No han transformado la sociedad, ni mucho menos", ha incidido González, que también ha apelado a otros de los obstáculos de la economía canaria actual: la baja productividad y el absentismo laboral.

Ha recordado que el absentismo "no para de crecer" en Canarias, de forma que se convierte en una de las asignaturas pendientes de Canarias, junto con las dificultades que persisten para el acceso a una vivienda en la región, un problema que "estrangula" a nivel social: "Ya no es solo desde el punto de vista residencial, sino desde el de la inserción labora. Es un problema transversal que afecta a todos los órdenes de la vida".

Recuerdan que el absentismo laboral incide directamente en la productividad, los costes y la organización empresarial. En Canarias, este "obstáculo" en la producitividad de la economía canaria se sitúo en torno al 8,9% durante la primera parte de 2026, por encima del promedio nacional, y la incapacidad temporal alrededor del 7,6%.

EMPLEO Y TURISMO

Respecto al principal motor económico de las islas, el turismo, ha señalado que la previsión es que "siga creciendo", pero a tasas desaceleradas. De hecho, a pesar de que el gasto turístico, sí que ha crecido (+3%, en su variación interanual y un 6% en lo que va de año), la afluencia de turismo extranjero ha registrado tasas negativas de evolución, unas cifras que el turismo nacional no logra compensar.

Atendiendo a las previsiones del informe, el turismo seguirá siendo el principal soporte de Canarias durante el segundo semestre de 2026. La fortaleza de la marca del destino, su seguridad relativa dentro del espacio europeo, la conectividad y el clima proporcionarían ventajas competitivas evidentes.

Sin embargo, puntualizan, los indicadores disponibles sugieren que el crecimiento basado en el volumen está cerca de alcanzar su límite en algunos segmentos e islas. Así, la prioridad económica pasaría a ser el aumento del valor generado por visitante, la productividad y la distribución territorial y temporal de la demanda.

En términos laborales, especifica el informe, Canarias combina una elevada generación de empleo durante las fases expansivas con tasas de paro históricamente superiores a la media nacional, aunque ya existen entornos insulares que no solo se sitúan por debajo de la media autonómica, sino incluso de la nacional.

Sin embargo, existe desempleo estructural, desajustes de cualificación, dificultades de acceso a la vivienda en las zonas turísticas, estacionalidad sectorial y bolsas de población con menor empleabilidad. A pesar de ello, el desempleo seguirá reduciéndose, aunque Canarias conservará una tasa elevada frente al conjunto nacional.