La economía tinerfeña mantiene su crecimiento "sostenido" y bate récord en empleo con más de 460.000 ocupados

El consejero de Industria del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández; el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, y la directora de la entidad en la presentación del Boletín de Coyuntura Económica correspondiente al primer trimestre del año - ELENA DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha celebrado este viernes que la economía haya cerrado el primer trimestre de 2026 reafirmando su posición como uno de los "principales motores económicos de Canarias", con el mantenimiento de un crecimiento "sostenido", apoyado en "la solidez" del mercado laboral y la fortaleza del sector servicios.

Son las conclusiones que se desprende del Boletín de Coyuntura Económica correspondiente al primer trimestre del año, impulsado por el Cabildo y elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que ha sido presentado este viernes por el consejero de Industria, Manuel Fernández, el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, y la directora de la entidad cameral, Lola Pérez, según detalla en una nota la institución.

La isla mantendría su crecimiento sostenido ante la solidez del mercado laboral y la fortaleza del sector servicios, aunque el tejido productivo empieza a reflejar una "lógica cautela" debido a factores globales como la inflación acumulada, el encarecimiento de los costes operativos y una ligera moderación del consumo interno.

Los datos más concluyentes se concentrarían en el mercado de trabajo: Tenerife ha alcanzado la cifra de ocupación más alta de su historia, con más de 460.000 personas ocupadas según la Encuesta de Población Activa. Paralelamente, la tasa de paro se ha reducido hasta el 8,76%, el registro más bajo de las últimas dos décadas (desde junio de 2007) y que sitúa a la isla casi tres puntos por debajo de la media autonómica (11,4%).

El consejero Manuel Fernández valoró "muy positivamente la resistencia de la economía insular, destacando especialmente el avance en las áreas productivas". "Estamos ante unas cifras de empleo históricas que ponen de manifiesto la fortaleza y el dinamismo de los sectores que lideran el desarrollo de la isla", ha añadido.

Ha enfatizado especialmente al sector industrial, que cerró el trimestre con 447 nuevos empleos, mientras el sector servicios "rompe de nuevo la barrera de las 23.000 empresas activas por primera vez desde la pandemia", cifra que, a su juicio, indica que Tenerife "genera confianza para la inversión".

RETOS ESTRUCTURALES

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha destacado que los datos confirman que Tenerife continúa liderando la economía canaria, con indicadores muy favorables en materia de empleo, afiliación a la Seguridad Social y actividad empresarial.

Ha destacado el dato de la tasa de paro de la isla, situada en el 8,8 %, que mejora "significativamente" la media regional, situada en el 11 %, y que "refleja el dinamismo de nuestro tejido productivo".

Sin embargo, Sesé ha señalado que la isla sigue afrontando importantes desafíos estructurales, como las dificultades que encuentran las empresas para cubrir determinados puestos de trabajo y la necesidad de impulsar una mayor inversión para sostener el crecimiento económico.

"Tenemos motivos para estar satisfechos con la evolución de la economía tinerfeña, pero no podemos ignorar problemas como la escasez de profesionales en algunos sectores o el déficit inversor que arrastramos. Son cuestiones que debemos abordar para garantizar la competitividad y el desarrollo futuro de la isla", ha dicho.