Educación invierte 10,4 millones en un sistema para agilizar suministro de equipamientos en centros de Canarias

Archivo - El consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez - CONSEJERÍA CANARIA DE DEPORTES - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero canario de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha informado este lunes, en Consejo de Gobierno, de la inversión de 10,4 millones de euros para implantar un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) destinado al suministro de equipamiento para los centros educativos públicos no universitarios con el que poder reducir los plazos de contratación y proporcionar una respuesta "más ágil" a las necesidades existentes.

La inversión, que ha sido autorizada, se realiza en un sistema que permitirá evitar la tramitación de un nuevo procedimiento de contratación cada vez que sea necesario adquirir un determinado suministro, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

Tras incorporar las empresas que cumplan los requisitos establecidos, la Consejería de Educación podrá realizar contrataciones específicas de forma "mucho más rápida, reduciendo la carga administrativa y acortando" los plazos de respuesta a las necesidades de los centros educativos.

El nuevo SDA tendrá una duración inicial de un año aunque podrá prorrogarse por cuatro anualidades más y durante toda su vigencia permanecerá abierto a la incorporación de nuevas empresas que cumplan los requisitos establecidos, favoreciendo una mayor concurrencia y competencia entre los proveedores.

El expediente contempla un consumo estimado de dos millones de euros durante el primer año de funcionamiento, si bien el valor total ascendería a 10,4 millones de euros, importe que incluye las posibles prórrogas y las modificaciones previstas en la normativa de contratación pública.

De esta forma, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos podrá tramitar con mayor rapidez los contratos necesarios para atender las necesidades de equipamiento de los centros educativos. También posibilitará la planificación de las adquisiciones con mayor flexibilidad, adaptando cada contratación a las necesidades reales de cada centro y mejorando la capacidad de respuesta de la administración.

En cuanto a los suministros que podrán adquirirse figuran mobiliario escolar e infantil, equipamiento para comedores y cocinas, pizarras, material didáctico y de laboratorio, equipamiento deportivo, mobiliario adaptado para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, material sanitario y de seguridad, equipamiento tecnológico, instrumentos musicales, equipos de megafonía y otros recursos destinados al funcionamiento diario de los centros educativos públicos.

El expediente se estructura en 38 categorías de suministros, distribuidas entre las dos provincias canarias para ordenar las distintas adquisiciones y garantizar una cobertura eficaz de las necesidades de equipamiento de los centros educativos públicos del archipiélago.