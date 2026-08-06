Efectivos de emergencia trabajan en el control de un vertido de gasoil tras volcar un camión en Tenerife

Archivo - Personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Tenerife trabaja en el control y limpieza de un vertido de gasoil tras volcar este mediodía un camión en su acceso al Polígono de La Campana, en el municipio de El Rosario (Tenerife)

El accidente ha obligado a activar la Unidad de Riesgo Químico de los Bomberos con el fin de controlar el vertido y limpiar la vía.

La alerta fue notificada sobre las 13.15 horas de este miércoles. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y efectivos de los Bomberos de Tenerife, así como del Servicio de Urgencias Canario (SUC).