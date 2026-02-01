Efectivos trabajan en la extinción de un incendio declarado este domingo en un punto limpio de Telde (Gran Canaria)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de seguridad y emergencias intervienen en la extinción de un incendio declarado este domingo en Telde (Gran Canaria), según informa el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

En concreto, el incendio afecta a un punto limpio ubicado en Barranco La Gallina.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, de Protección Civil de Telde, de la Policía Local y Policía Nacional.