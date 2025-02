El Ejecutivo canario se siente "agraviado" tras la propuesta de condonación de deuda del Ministerio de Hacienda

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este miércoles que el Ejecutivo canario se siente "agraviado" después de anunciarse la propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación de deuda de las regiones, ya que "no es razonable" que a una comunidad autónoma con "más riqueza", en referencia a Cataluña, se le condonde "más deuda" que a otra con un PIB per cápita más bajo pero que ha sido "responsable".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras su participación en la Asamblea por la Innovación Social en Canarias, celebrada en Breña Baja (La Palma), el presidente del Ejecutivo canario ha expresado que esta cuestión no se trata de un "enfrentamiento" entre territorios, pero que "no tiene sentido" que se le condene más deuda a una comunidad autónoma que "tiene más riqueza que a otra" que "fue responsable" ya que "cuando hablamos de ese 30% nos referimos a que no nos endeudamos por encima de nuestras posibilidades".

"Canarias hoy en día es la comunidad autónoma menos endeudada de todo el estado", ha defendido Clavijo, que ha resaltado, con datos trasladados a nivel de población, cómo "no tiene sentido" que sean "más de 2.200 euros los que se le condone la deuda a un ciudadano de Cataluña" mientras sean "1.468 euros para uno de las islas, máxime cuando los salarios en Cataluña son más altos, cuando su PIP per cápita es más alto que en Canarias".

Fernando Clavijo ha considerado que esta propuesta de condonación de las deudas de las comunidades autónomas puede hacerse "un poquito mejor". Así, ha dicho, en un encuentro con el Estado las islas abordarán este tema con "un tono constructivo", con "evidencias empíricas" y argumentos para tratar de que la condonación de deuda "no sea una injusticia", evitando caer en "la gresca política".