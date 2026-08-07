El Ejecutivo central cifra en 7.098 millones los recursos para Canarias en 2026

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana - GOBIERNO DE ESPAÑA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Canarias recibirá un total de de 7.098 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por parte del Gobierno de España, la cifra más alta registrada en la serie histórica del archipiélago.

Esta inversión prevé dotar a las instituciones insulares de un 67,5% más de recursos para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales que en 2018, lo que se traduce en un incremento neto de 3.291 millones de euros, según el balance realizado este viernes por Delegación del Gobierno en una nota.

Además, desde el año 2019, Canarias habría recibido a través de las distintas conferencias sectoriales un total de 2.239 millones de euros.

Indican que la estabilidad presupuestaria se verá reforzada gracias a la senda de déficit propuesta por el Gobierno centralpara el periodo 2027-2029, que otorgará a las islas un margen fiscal adicional de 166 millones de euros. A ello se suma la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, bajo el cual Canarias podrá incrementar sus recursos en 611 millones de euros más al año respecto al modelo vigente.

En el marco de la población ajustada, subraya el Ejecutivo central, Canarias se consolidaría como la comunidad más beneficiada del país gracias a la ponderación de la variable de insularidad. Paralelamente, la operación de condonación de la deuda por parte del Estado alcanzará los 3.259 millones de euros, logrando una reducción del 50% del endeudamiento computable de Canarias respecto al cierre de 2023.

EMPLEO

Según el Gobierno, la implantación de la reforma laboral habría permitido un cambio estructural en la calidad del empleo, con 304.829 contratos indefinidos en las islas, lo que supone un incremento del 212% (207.202 más) respecto al año 2019. Además, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 3,1% hasta los 1.221 euros mensuales beneficiaría de forma directa a 191.400 trabajadores canarios.

En materia de pensiones, la revalorización conforme al IPC ha supuesto un avance histórico para la calidad de vida de los mayores del archipiélago. La pensión media de jubilación en Canarias ha subido 439 euros, pasando de los 1.016 euros en junio de 2018 a los 1.455 euros actuales.

INFRAESTRUCTURAS

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ha movilizado en Canarias una inversión total de 2.425 millones de euros, de los cuales 1.013 millones proceden de la gestión directa del Estado, sumando más de 47.620 beneficiarios en las islas hasta el pasado 31 de mayo.

Dentro de las inversiones estratégicas gestionadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, destaca la inversión de 1.509 millones de euros en la red de aeropuertos de Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote en el marco regulatorio del DORA III (2027-2031).

En términos anuales, la inversión ejecutada en el transporte aéreo ha crecido un 31%, mientras que en el modo viario los fondos se han multiplicado por 2,3 veces (4 millones más al año).

Por sectores de innovación, el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA) inyectó 181 millones de euros en Canarias; el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), 55,8 millones, y el sector portuario, 6 millones de euros en mejoras directas.

VIVIENDA Y DEPENDENCIA

Atendiendo a los datos del Ejecutivo central, la inversión en materia de vivienda en Canarias se sitúa en 415,6 millones de euros en el periodo de gestión actual. Estas partidas se han distribuido a través de los Planes Estatales de Vivienda (157,6 millones), fondos del PRTR (163,3 millones), el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (33,7 millones), el Bono Alquiler Joven (42,4 millones) y las actuaciones de la Entidad Estatal de Vivienda (Casa 47).

Esta financiación sostiene 2.190 viviendas en construcción y 10.948 inmuebles en rehabilitación. De cara al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la asignación inicial para Canarias en 2026 será de 42,4 millones de euros, en un marco que movilizará 371 millones hasta el final de la década.

Entre otras inversiones, el Ejecutivo central pone el foco en el ámbito de los Derechos Sociales, donde ha destacado su aportación para financiar el nivel mínimo de la Dependencia, asignando 228,5 millones de euros en 2026 y elevando la cifra a 307,4 millones de euros para 2027, lo que permitirá incorporar a 16.600 nuevas personas beneficiarias y recortar la lista de espera un 34% para finales del próximo año.