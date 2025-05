Eloy Santiago, obispo de Tenerife, apela a colaborar para atender a quién lo necesita

Monseñor Santiago ha tomado posesión este jueves como obispo de la Diócesis Nivariense, donde ha pedido a Dios "un corazón sabio y bondadoso" para dar respuesta a todos los necesitados

LA LAGUNA (TENERIFE), 1 (EUROPA PRESS)

El nuncio apostólico en España, Bernardito Cleopas, ha oficiado este jueves en la catedral de La Laguna la toma de posesión de Eloy Alberto Santiago como nuevo obispo de la Diócesis Nivariense. Monseñor Santiago, bajo el lema episcopal 'Para servir', se ha convertido hoy en el decimotercer obispo de La Laguna (Tenerife). En sus primeras palabras como obispo ha apelado a un corazón "sabio y bondadoso" con el pueblo y ha defendido la colaboración público-privada para trabajar por los más necesitados.

La diócesis de San Cristóbal de la Laguna quedó vacante desde la aceptación de la renuncia de Mons. Bernardo Álvarez, el 16 de septiembre de 2024, que ejerció durante 19 años de obispo. A 24 de febrero de 2024, el Papa Francisco nombró al nuevo obispo a Eloy Alberto Santiago Santiago.

Al término del acto, el nuevo obispo ha recorrido el interior de La Catedral de La Laguna y también ha salido al exterior de la misma, realizando el que ha sido su primer saludo a los fieles que allí aguardaban.

"A dios Padre le pido que me ilumine con el don de la sabiduría, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que le es grato, que conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor un corazón sabio e inteligente que me permita hacer vida lo que he prometido en esta celebración", ha expresado.

En recuerdo al Papa Francisco, a quién ha agradecido su nombramiento, ha rememorado sus palabras al inicio de su Pontificado: "La iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar". Y en ese sentido, ha defendido un nuevo camino en el que sea "indispensable" la palabra de Dios, "escuchada y celebrada", configurando "cada vez más el corazón" de toda actividad eclesial.

"Pido un corazón sabio e inteligente para ser bondadoso y comprensivo con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados", ha compartido. Se ha acordado así de los más "empobrecidos y vulnerables", de los que trabajan "en condiciones precarias y no con un trabajo decente", de los que encuentran dificultades "para formar una familia" o incluso para acceder a una vivienda, los que miran el futuro con "pesimismo e incertidumbre", y de los migrantes que llegan a las costas canarias.

Y por ellos, y por el pueblo que le ha sido encomendado, ha pedido a Dios un "corazón bondadoso y comprensivo", para ofrecerles a ellos "a Jesucristo, nuestra esperanza que no defrauda (...), y que como obispo, y en colaboración con otras instituciones públicas y privadas --ha proseguido-- podamos seguir trabajando por ellos".

La celebración se diseñó para acoger a unas 1.200 personas en el interior de La Catedral, y en su exterior se instalaron pantallas para su visualización. Al acto se han unido la presencia de dos nuncios, 14 obispos y más de 250 sacerdotes.

Entre los concelebrantes de la ceremonia de ordenación han estado, además, obispos titular y auxiliar de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos y Cristóbal Déniz, respectivamente.

El nuncio apostólico en España, Bernardito Cleopas, ha reconocido al que fuera obispo, Bernardo Álvarez, por haber ofrecido "su vida al servicio" de la Diócesis, al tiempo que se ha mostrado agradecido de "consagrar" este jueves a Monseñor Santiago, a quién ha trasmitido ese "el oficio de amor" que ahora emprenderá "con la custodia y transmisión" de la fe recibida.

"En esta misión que la iglesia te confía, te ayudarán muchos sacerdotes que conviven con los fieles, en todos los pueblos de la diócesis, que participan en sus afanes e inquietudes. (...)No dejes de esforzarte en revitalizar el seminario diocesano. Procura que la solicitud por las vocaciones sea compartida por todos los sacerdotes y los fieles laicos en la Diócesis Nivariense", ha expresado.

FALLECIMIENTO DEL PAPA FRANCISCO

El fallecimiento del Papa Francisco ha impedido la presencia de algunos cardenales y obispos a la ceremonia, como la del cardenal lituano Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, quien inicialmente iba a oficiar la ordenación.

La jornada comenzó después de las 10.30 horas, con la procesión del clero hasta la Catedral. A las 11.00 horas se dio inicio a la celebración en la que el Orfeón La Paz y el Coro Epifanía se han encargado de la parte musical.

Tras la procesión de entrada y los ritos iniciales, ha comenzado la liturgia de la palabra y, posteriormente, la liturgia de la ordenación.

SOBRE MONSEÑOR SANTIAGO

Monseñor Santiago se ha convertido este jueves en el decimotercer obispo de La Laguna. Nació en Las Palmas de Gran Canarias el 8 de septiembre de 1973, y entró en el seminario diocesano de Canarias en 1992, donde obtuvo el bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas.

Fue ordenado sacerdote el 17 de julio de 1999 en la Catedral de Canarias. Tras obtener la licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana, en enero de 2004 se doctoró en Teología, en la misma Universidad.

Entre las autoridades presentes en la toma de posesión como obispo de Tenerife ha estado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien, en declaraciones a los medios de comunicación en minutos previos al comienzo del acto, ha celebrado "un día grande para Canarias, para la Diócesis y el municipio de La Laguna".

"La relación de la Iglesia con la ciudad y con las islas siempre ha sido muy estrecha y, desde luego, aquí estamos para rendirle respeto y sobre todo colaboración", ha destacado el presidente regional.